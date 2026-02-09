Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
09.02.2026 06:00:18
European alternatives to Visa and Mastercard ‘urgently’ needed, says banking chief
US payment processing companies account for about two-thirds of card transactions in EurozoneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
06:00
|European alternatives to Visa and Mastercard ‘urgently’ needed, says banking chief (Financial Times)
|
06:00
|European alternatives to Visa and Mastercard ‘urgently’ needed, says banking chief (Financial Times)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|280,85
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.