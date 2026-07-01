GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
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02.07.2026 00:00:00
European banks: The new AI winners?
Since OpenAI unveiled ChatGPT at the end of November 2022, investors have poured money into the companies building AI. Now they are starting to ask a different question: who is actually making money from it?Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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