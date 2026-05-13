European Biotech Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

European Biotech Acquisition A hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at