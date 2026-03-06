European Biotech Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

European Biotech Acquisition A hat sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

European Biotech Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,760 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,280 USD beziffert. Im Vorjahr hatte European Biotech Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -2,410 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at