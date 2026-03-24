RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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24.03.2026 10:48:02
European car sales rise as EV demand gains momentum
New-vehicle registrations rose 1.7% in February from a year earlier to 979,321 unitsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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