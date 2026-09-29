Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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29.09.2026 19:51:27
European cities seek ways of boosting affordable housing
In many major urban centers of Europe, the housing shortage has become an explosive social issue. DW looks into various models that have been put in place across the continent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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