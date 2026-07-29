BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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29.07.2026 22:30:48

European Commission Authorizes Pfizer and BioNTech XFG-adapted COVID-19 Vaccine in the European Union

Data indicate that the 2026-2027 COVID-19 vaccine formula, targeting the XFG variant, induces a strong immune response against contemporary circulating and emerging lineages More than five billion doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines distributed globally Vaccine demonstrates a favorableWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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