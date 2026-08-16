EXTREME Aktie

EXTREME für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008

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16.08.2026 06:00:11

European companies count the costs and gains of extreme heat

Businesses flagged effects of extreme heat, drought and wildfires on a record share of earnings calls in recent weeksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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