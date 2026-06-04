Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
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04.06.2026 06:00:03
European engineering employers try to close big gender gap
Women make up only a fifth of professional engineers in the EU, an imbalance that can have unforeseen consequencesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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