Employers Holdings Aktie

Employers Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043

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04.06.2026 06:00:03

European engineering employers try to close big gender gap

Women make up only a fifth of professional engineers in the EU, an imbalance that can have unforeseen consequencesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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