Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
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27.05.2026 15:54:09
European Financials Are Beating U.S. Rivals in 2026. Should You Chase the Rally?
Investors choosing between State Street Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLF) and iShares MSCI Europe Financials ETF (NASDAQ:EUFN) are weighing ultra-low domestic costs against higher-yielding international banking exposure.Both funds provide targeted access to the financial sector, but they operate in entirely different geographies. While XLF focuses on the largest financial institutions within the S&P 500, EUFN tracks developed market European equities, offering a way to diversify away from U.S. concentration.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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