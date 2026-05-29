European FinTech IPO Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

European FinTech IPO Company äußerte sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

European FinTech IPO Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 EUR je Aktie gewesen.

European FinTech IPO Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at