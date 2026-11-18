European FinTech IPO Company hat sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127,7 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 119,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at