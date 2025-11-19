|
European FinTech IPO Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
European FinTech IPO Company hat am 18.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
European FinTech IPO Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 119,8 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
