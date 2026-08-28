European FinTech IPO Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

European FinTech IPO Company hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,90 Prozent zurück. Hier wurden 127,7 Millionen EUR gegenüber 135,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at