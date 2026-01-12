Hit Aktie
12.01.2026 13:07:30
European firms hit hiring brakes over AI and slowing growth
COVID flipped workplace power toward employees as remote work became the norm. Today, with Europe's industrial slowdown and AI automation, workers are growing increasingly wary of switching jobs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
