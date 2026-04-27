Wizz Air Aktie
WKN DE: A14NPS / ISIN: JE00BN574F90
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27.04.2026 20:44:10
European flight prices are falling in short term, Wizz Air boss says
While many airlines say they are raising prices due to high fuel costs, József Váradi says European airlines are trying to boost demandWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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