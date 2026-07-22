Fitzroy River Corporation Aktie
WKN DE: A1J88H / ISIN: AU000000FZR3
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22.07.2026 13:41:40
European gas prices approach Iran war highs as traders fret over winter supplies
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