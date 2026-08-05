Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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05.08.2026 06:00:11
European green bonds rebound to take share from ‘greenhushed’ US
Issuance in the region will drive global sales to record high this year, despite ‘death of ESG’ in Trump’s AmericaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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