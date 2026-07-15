Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.07.2026 20:52:04
European industries expected to win more time to emit carbon
Heavy lobbying by polluting companies and countries over review of EU emissions trading schemeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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