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20.07.2026 09:00:48
European Medicines Agency accepts submission to update Bexsero label for 1-dose Meningitis B booster in 10+ year olds
If approved, a single booster dose could help protect individuals who were previously vaccinated with BexseroWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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