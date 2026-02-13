European Residential REIT Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

European Residential REIT Trust Units hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD gegenüber -0,330 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 72,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

European Residential REIT Trust Units vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,470 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 56,64 Prozent zurück. Hier wurden 64,61 Millionen CAD gegenüber 149,00 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at