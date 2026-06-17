BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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18.06.2026 00:00:28

European shares end higher as markets await Iran deal details, Fed policy; BMW slides

Attention will shift to the Fed’s monetary policy decision later in the dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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