Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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24.11.2026 22:48:10
European shares end lower as tech rally fades; Sanofi gains
The technology sector rally fizzled out, falling nearly 3%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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