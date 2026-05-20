Defence Tech Aktie
WKN DE: A3C6GJ / ISIN: IT0005461329
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20.05.2026 23:40:27
European shares end near two-week highs on defence, tech boost
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