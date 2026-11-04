Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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04.11.2026 23:02:11
European shares jump over 1% after Democrats sweep US Congress, Novo Nordisk surges
Clean energy stocks were among the gainersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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