Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
02.12.2025 22:57:12
European shares little changed; Bayer surges on Trump administration backing
[BENGALURU] European shares struggled to find direction on Tuesday (Dec 2) as caution lingered in the wake of the previous day’s losses,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
15:59
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Bayer und Wacker Neuson schießen nach oben (Dow Jones)