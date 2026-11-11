Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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11.11.2026 22:56:44
European shares log record close on Siemens, CoreWeave-fuelled AI optimism
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Nachrichten zu Siemens AG
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12.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
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12.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
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12.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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12.11.26
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12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
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12.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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12.11.26
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12.11.26
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