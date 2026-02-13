13.02.2026 10:13:24

European Shares Mixed Ahead Of Key Economic Data

(RTTNews) - European stocks were mixed on Friday despite a sell-off on Wall Street overnight amid growing concerns about artificial-intelligence disruptions.

The pan-European Stoxx 600 was marginally higher at 618.75 ahead of key Eurozone GDP and U.S. inflation data due later in the day.

The German DAX was little changed with a positive bias and the U.K.'s FTSE 100 edged up by 0.1 percent while France's CAC 40 dropped 0.3 percent.

Capgemini shares rallied 2 percent. The French IT services group reported full-year revenue that beat its own target.

Aerospace group Safran soared 7.3 percent after it forecast increased revenue and earnings for 2026.

Beauty major L'Oreal plummeted 6 percent after fourth quarter sales missed forecasts.

Iron ore producer Vale added 1.5 percent after its fourth-quarter core profit beat forecasts.

Norwegian aluminum producer Norsk Hydro tumbled 4 percent after fourth-quarter revenue came in below expectations.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:15 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:05 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen