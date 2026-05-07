Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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07.05.2026 23:32:27
European shares pull back as Middle East peace prospects assessed
Teheran is reviewing a proposal that would stop the fightingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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