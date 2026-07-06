easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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06.07.2026 23:30:21
European shares retreat after hitting record high; easyJet surges on takeover offer
Industrial orders in the eurozone’s largest economy rise more than expected in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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