easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

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06.07.2026 23:30:21

European shares retreat after hitting record high; easyJet surges on takeover offer

Industrial orders in the eurozone’s largest economy rise more than expected in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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