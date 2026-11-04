RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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04.11.2026 10:14:18
European shares rise as Democratic sweep lifts clean energy, bank stocks
Lenders are among the top-performers, as investors rotate into names that lagged the broader marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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