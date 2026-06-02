STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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02.06.2026 23:44:01
European shares rise as STMicroelectronics lifts tech; inflation backs ECB hike bets
The technology sub-index gained 3.4%, making it the best-performing sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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