Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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05.05.2026 23:32:20
European shares rise on positive earnings bump; focus on Middle East tensions
High oil prices are weighing heavily on energy-dependent Europe, stoking inflation fearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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