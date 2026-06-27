Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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27.06.2026 02:02:09
European shares slip as tech sell-off bites, Zalando slides
The benchmark STOXX 600 marks modest weekly gainsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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