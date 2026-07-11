Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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11.07.2026 03:09:33
European shares snap four-week winning streak on tech selloff, US-Iran war
The Stoxx 600 lost 1.8% as investors dialled back hopes for the energy supply shock easing soonWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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