Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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26.03.2026 22:54:32

European shares snap win streak as Middle East conflict fans inflation worries

EUROPEAN shares ended a three-day winning streak on Thursday as hopes of an imminent de-escalation in the Middle East conflict faded, prompting...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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