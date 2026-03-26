Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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26.03.2026 22:54:32
European shares snap win streak as Middle East conflict fans inflation worries
EUROPEAN shares ended a three-day winning streak on Thursday as hopes of an imminent de-escalation in the Middle East conflict faded, prompting...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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