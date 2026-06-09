Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.06.2026 10:32:55
European shares steady; Middle East tensions in focus
EUROPEAN shares were steady at open as the developments in the Middle East stayed in focus, with oil prices easing after Iran...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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