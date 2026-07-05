Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.07.2026 06:00:03
European space deal to create SpaceX rival draws antitrust claims
Germany’s OHB warns three-way merger would hurt competition, ultimately increasing costs for taxpayersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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