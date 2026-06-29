Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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29.06.2026 15:19:00
European stocks are poised to outdo their American peers. These catalysts explain why.
JPMorgan raises its year-end target for European stocks again. Panmure warns that high valuations imply negative returns for the U.S. in the next decade.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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