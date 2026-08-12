Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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13.08.2026 00:10:44
European stocks ease from record highs as investors weigh earnings, Middle East risks
The pan-European Stoxx 600 closes 0.16% lower at 659.48 pointsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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