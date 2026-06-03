Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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03.06.2026 23:29:26
European stocks fall as private market stress, Middle East tensions dent sentiment
The European Central Bank is set to raise interest rates by 25 basis points next weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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