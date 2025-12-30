Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
30.12.2025 22:44:24
European stocks hit another record close as banks, miners lead
EUROPEAN stocks logged a second consecutive record close on Tuesday, lifted by banks and commodity-linked shares, although gains were capped by thin, year-end...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!