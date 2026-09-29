RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.09.2026 00:13:51
European stocks rise as Julius Baer gains on end to Swiss probe
The Stoxx Europe 600 index is 0.6% higher as at 12.36 pm in LondonWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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