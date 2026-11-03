Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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03.11.2026 22:58:18
European stocks slip as Middle East uncertainty makes for caution
Mining shares led declines on weaker copper pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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