European Wax Center A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

European Wax Center A hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte European Wax Center A 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,58 Prozent auf 51,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at