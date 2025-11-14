European Wax Center A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

European Wax Center A stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,24 Prozent auf 54,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at