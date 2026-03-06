European Wax Center A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

European Wax Center A präsentierte in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

European Wax Center A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat European Wax Center A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,1 Millionen USD im Vergleich zu 49,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

European Wax Center A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

European Wax Center A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 206,63 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 216,92 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

