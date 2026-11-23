Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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23.11.2026 12:35:00
European XFEL erzeugt Röntgenlaserblitze mit Weltrekord-Energie
Am European XFEL wurde ein neuer Rekord bei der Energie von Röntgenlaserblitzen erreicht. Schon der vorherige Rekord wurde dort aufgestellt.
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