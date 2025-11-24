|
Europejskie Centrum Odszkodowan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Europejskie Centrum Odszkodowan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 PLN je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Europejskie Centrum Odszkodowan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,1 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 4,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
