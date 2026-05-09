BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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09.05.2026 06:00:35
Europe’s €14tn cash pile benefits banks not retail investors, BlackRock warns
World’s largest asset manager says governments must address under-investment of retail money in capital marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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